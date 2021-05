Nouvel assouplissement pour les visites au RHNe

Bonne nouvelle pour les patients du Réseau hospitalier neuchâtelois. Le RHNe annonce ce lundi que le régime des visites sera élargi à partir du mardi 1er juin. Les personnes hospitalisées pourront recevoir une visite quotidienne dès le premier jour d’hospitalisation, et non plus dès le quatrième jour. Elles restent limitées à deux proches désignés et la prise de rendez-vous demeure obligatoire. Les visites doivent, en outre, se faire entre 14h et 17h pour une durée maximale d’une demi-heure.

Pour les soins intensifs et l’unité de soins palliatifs de La Chrysalide, les visites restent organisées en concertation avec l’équipe médico-soignante, stipule le communiqué de presse.

Une nouvelle évaluation de la situation sera faite mi-juin en vue d’éventuels nouveaux assouplissements. /comm-jpp