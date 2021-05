Les anciens abattoirs de Bienne pourraient devenir un centre culturel

Les anciens abattoirs de Bienne pourraient vivre un second souffle. Après l’abandon du projet de l’Axe Ouest, le site n’est plus voué à être détruit. Un collectif intitulé « Groupe d’intérêt abattoir-centre culturel » souhaite repenser cet espace de 8000 mètres carrés situés non loin de la gare de Bienne et à la frontière de la commune de Nidau. Le collectif a décidé d’ouvrir les portes de ce lieu à la population et de proposer des visites ce samedi de 14h à 19h.

Les abattoirs de Bienne sont toujours la propriété de la Ville. Ils ont été actifs jusqu’en 1992. Aujourd’hui, les différents espaces sont loués principalement comme entrepôts à des entreprises.