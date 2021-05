Une initiative pour réduire le temps de travail après une naissance

Des voix s’élèvent à Berne pour permettre la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Une initiative a été déposée début mars par le conseiller national neuchâtelois des Verts Fabien Fivaz pour changer la loi. Le but est de donner aux pères et aux mères le droit de diminuer leur temps de travail après une naissance ou une adoption. Il explique ce qui l’a motivé à élaborer ce projet :