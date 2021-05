La rue de l’Evole sera mise en sens unique

Il ne sera plus possible de circuler sur la rue de l’Evole à Neuchâtel dans le sens Ouest-Est. À partir du jeudi 27 mai, le tronçon compris entre le tunnel de Prébarreau et la rue du Régional passera en sens unique et cela pour une durée indéterminée. Ce changement intervient à la suite de travaux de fouille sur la chaussée.



Les lignes Trans’N feront exception : les passages seront gérés par des agents de circulation durant les heures d’exploitation de la ligne sur la rue. Pour le reste du trafic, une déviation sera mise en place à la hauteur du giratoire de Maillefer ainsi qu’à la hauteur de la rue de la Main. /comm-vre