La rue de Gibraltar en sens unique

Trop étroite et pas assez de visibilité. À La Chaux-de-Fonds, le sud de la rue de Gibraltar sera mise en sens unique à compter du 2 juin prochain. Le marquage sera modifié pour que les voitures ne puissent plus aller que de la rue de l’Hôtel-de-Ville en direction de la rue du Docteur-Kern. Cette modification fait suite à un arrêté de circulation validé en janvier dernier par le Service des ponts et chaussées. /comm-sca