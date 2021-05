Extinction de l'éclairage public pour la Fête de la Nature

Il fera un peu plus noir que d'habitude dans certaines communes du canton la nuit du 21 mai. La Chaux-de-Fonds, le Locle et Neuchâtel participe à « La nuit est belle » au lancement de la 10e édition de la Fête de la Nature. Cette action consiste à éteindre l'éclairage de certains bâtiments et une partie de l’espace public. Les endroits et bâtiments concernés sont :

À La Chaux-de-Fonds : la place Espacité, la place de la Carmagnole et la place du Marché

Au Locle : l’Hôtel-de-Ville, Grande-Rue, la place du Marché et celle du Premier-Août

À Neuchâtel : Les projecteurs de l'Hôtel-de-Ville





L’objectif de cette opération est de sensibiliser la population à la pollution lumineuse. Les Villes du canton indiquent dans un communiqué être d’ores et déjà une démarche de diminution de l’éclairage public, afin de préserver la faune nocturne et de diminuer leur consommation d'énergie. /comm-vre