Nouveau guichet centralisé à Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel se dote d’une nouvelle manière de renseigner ses habitants. A partir du 1er juin, un guichet va entrer en fonction à la rue de l’Hôtel-de-Ville 1, dans les locaux du Service de la population et des quartiers. Il va délivrer des informations sur les démarches administratives ainsi que sur les prestations et services fournis par les autorités et l’administration. On pourra par exemple y déposer ses papiers, annoncer un déménagement ou des obtenir cartes journalières à prix réduit ou des sacs poubelles taxés pour les familles. Un tel service centralisé est déjà en fonction à Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin.

Autre volet de cette réorganisation : la réception du Service de la protection et de la sécurité, au faubourg de l’Hôpital 6, ne sera plus ouverte au public. Ses prestations seront soit transférées au nouveau service, soit disponibles en ligne. /comm-jhi