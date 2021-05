Neuchâtel veut soutenir ses jeunes

Instaurer un dialogue avec les autorités pour soutenir et valoriser les idées des jeunes. C’est le projet lancé mardi par le Canton de Neuchâtel. Dans un communiqué, la Chancellerie d’Etat souligne que les mesures sanitaires de ces derniers mois ont un impact « très lourd » sur le bien-être de la nouvelle génération. Pour y remédier, les autorités cantonales souhaitent donner la parole à cette tranche de la population afin de mieux connaître ses besoins et de pouvoir déployer des actions concrètes à son intention. Un groupe de travail, composé de professionnels de la jeunesse a été créé pour mettre en place ce dialogue. Mais c’est avant tout les enfants et les jeunes adultes qui seront au centre de ce projet. Les explications de la déléguée à la jeunesse du canton de Neuchâtel, Sophie Neuhaus :