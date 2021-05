Noiraigue sera protégé des chutes de pierres

Les travaux contre les chutes de pierres se dérouleront sur trois ans, dès 2022, à raison de cinq mois par année. Un rythme qui permet de respecter la faune, et notamment un couple de hiboux grands-ducs installé dans la région.





Deux autres crédits importants

Le Conseil général de Val-de-Travers a également approuvé un crédit de 700'000 francs pour la mise aux normes de seize arrêts de bus dans la commune, afin de respecter la loi sur l'égalité pour les handicapés. Classés en priorité 1, et donc jugés importants, ces arrêts seront également équipés d’abris-bus.

Enfin un crédit de 750'000 francs a été accepté pour adapter le Pont des Abattoirs à Noiraigue. Un nouvel ouvrage en bois sera construit juste à côté du pont existant, qui n’est plus aux normes de circulations. La route est très utilisée par des véhicules lourds, notamment dans un but touristique, forestier et agricole. /swe