La Fête de mai pense à la durabilité

La météo plutôt automnale n'a pas entamé l’enthousiasme des organisateurs de la Fête de mai. « Enfin un événement qui aura lieu en partie ! » s’est réjoui en introduction le président de la manifestation Pascal Bühler.

Ce cru 2021 du rendez-vous du printemps chaux-de-fonnier aura lieu sous une forme réinventé. Il sera tout d’abord plus long, du 21 au 31 mai. Le célébre marché aux puces se déroulera en ligne, comme l’année dernière. « On réitère le même modèle qui avait bien fonctionné, tout en laissant un peu plus de temps », explique Ana Sarrias, membre du comité. La nouveauté de cette année consiste en un rallye ludique prévu le 29 mai au matin sur cinq postes en vieille ville, en collaboration avec le Service de la jeunesse, le festival Ludesco et l’entreprise VADEC.

Le valorisateur de déchets, dont l’usine est voisine du périmètre de la fête, est d’ailleurs le nouveau partenaire de la manifestation. La direction et les organisateurs ont signé une convention dans un but de durabilité et de sensibilisation du grand public à cette problématique.