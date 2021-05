Etude: des pesticides décelés proches de cerveaux d’enfants

Un groupe de chercheurs vaudois et neuchâtelois a récemment fait une découverte mondiale, dans le cadre de la recherche des effets des pesticides sur la santé. La présence de néonicotinoïdes a été détectée pour la première fois dans le liquide céphalo-rachidien de quatorze enfants. Jusqu’alors, seules deux études chinoises avaient relevé les traces dans le sang et l’urine, mais jamais en Europe. « Nous savons que les néonicotinoïdes sont dangereux pour le système nerveux des insectes et potentiellement des humains. L’idée était donc de s’en approcher le plus possible », explique le professeur Bernard Laubscher, médecin chef du service de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâtelois.

L’étude de ce liquide a été possible au sein du service d’oncologie pédiatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Le prélèvement a pu être fait sur des enfants atteints de leucémie. « Ces patients bénéficient d’injections de chimiothérapie autour du cerveau. Dans ce cadre là, une petite quantité de liquide céphalo-rachidien doit être enlevée. Ethiquement et moralement, nous avons ainsi pu l’analyser », précise le médecin. Les résultats sont sans appel :