Appel à projets ECOPROX : la sélection est connue

La sélection des dossiers de l’appel à projets ECOPROX est connue. Lancé par le Canton dans le but de promouvoir le commerce de proximité et la consommation locale, le deuxième appel à projets ECOPROX a reçu 37 dossiers et en a sélectionné huit. Ces actions ont été retenues pour un total d’investissements de plus de 630'000 francs, dont 166'000 francs cofinancés par l’Etat. L’appel à projet se veut être dans le sillage de la campagne « J’agis pour mon canton » qui avait été lancée l’année passée pour venir en aide au tissu économique du canton de Neuchâtel mis à mal par la crise actuelle.





La durabilité au centre de l’analyse

Sélectionnés sur la base d’une analyse multicritère, qui tenait notamment compte des enjeux du développement durable et des risques de concurrence sur le plan local, ces actions se veulent participer à construire une société plus responsable et solidaire et à maximiser la circulation locale des richesses, explique le Canton dans un communiqué. /comm-vre