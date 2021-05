Une exposition contre l’homophobie

Sensibiliser les jeunes à l’homophobie et à la transphobie avec une exposition. Homophobie vs jeunes est à voir jusqu’au 28 mai au Péristyle de l’Hôtel de Ville à Neuchâtel. Elle est vernie ce lundi dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Pour l’occasion, le drapeau arc-en-ciel flotte sur le bâtiment.

Créée par le Parlement des Jeunes de Lausanne, elle a été reprise à Neuchâtel à l’initiative du Parlement des Jeunes de la capitale cantonale et de l’association neuchâteloise LGBTIQ+ Togayther, en collaboration avec la Ville. L’exposition est composée de plusieurs panneaux explicatifs, notamment sur les stéréotypes liés à l’orientation sexuelle, au coming out mais aussi la législation Suisse et sa discrimination entre les personnes pacsées et celles mariées, par exemple en ce qui concerne l’adoption et la procréation médicalement assistée. L’exposition s’adresse avant tout aux jeunes avec des visites de classes du cycle 3. Emily Da Pare, présidente du Parlement des jeunes :