La réalité virtuelle fait transpirer à Delémont

Qui a dit que les jeux vidéo ne font pas transpirer ? Delémont accueille depuis peu un centre dédié à la réalité virtuelle. Logée dans l’ancienne usine Smarty, la première salle du genre dans le canton se nomme InX Reality. Elle a été crée par quatre amis de la région, passionnés de jeux vidéo, Yann Lovis et son frère Luca, Cristina Saiu et Johan Merçay.

La particularité de cette salle, c’est qu’elle permet d’expérimenter la réalité virtuelle de manière « physique ». On retrouve l’habituel casque et les manettes, qui permettent de s’immerger dans un monde virtuel, mais c’est surtout grâce à une imposante plateforme munie de harnais que le jeu prend une dimension encore plus concrète. Une fois plongés à l'intérieur du jeu, les joueurs devront se déplacer en bougeant leurs jambes. Les mouvements sont ensuite retranscrits dans le jeu à l'aide d'une série de capteurs. Les visiteurs ont le choix entre plusieurs expériences, d'exploration, de jeux de tir ou encore des jeux pour les enfants. Thomas Nagy a assisté à une séance entre amis qui n'avaient jamais essayé le système. C'est Yann Lovis qui donne les explications :