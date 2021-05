La culture investit Môtiers

50 artistes seront exposés cette année, sur un parcours au départ de la gare de Môtiers, et qui mènera les promeneurs jusque dans les hauteurs du village. Sur le chemin, de nombreuses sculptures annoncent déjà l’exposition : par exemple, deux arbres coupés « dans la longueur » dans la Grande Rue, un rhinocéros de 2 tonnes accroché à un arbre sur le chemin qui mène à la Cascade de Môtiers, ou encore un Saloon et un hamac au travers du ruisseau.

A noter encore que cette huitième exposition de Môtiers Art en plein air sera la dernière menée par les fondateurs Marie et Pierre-André Delachaux. Mais une chose est sûre : le couple de 75 ans ne sera pas très loin non plus lors des prochaines éditions. /swe