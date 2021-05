Avec l'entrée en force de la commune fusionnée, la Ville de Neuchâtel se dote d'une nouvelle déléguée à l'égalité. Agée de 42 ans, Nadja Birbaumer, actuelle déléguée à la formation, assumera la double fonction. La 3e ville de Suisse romande adhère ainsi à la Conférence suisse des délégué-es à l'égalité.

Le Conseil communal explique mercredi qu'il confirme avec cette nomination sa volonté de faire de la ville un exemple en matière de conciliation entre vie privée et professionnelle et, par conséquent, en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. /ats