La Fête de la Nature au clair de lune

« Les côtes du Doubs de nuit » : le 21 mai de 22h à 10h30. Une excursion guidée par l’Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie emmènera les 13 participants de la Combe du Valanvron jusqu’à Maison-Monsieur où un petit déjeuner les attendra. Le parcours est réservé aux randonneurs avertis et aux enfants de plus de 16 ans. L’excursion partira de La Chaux-de-Fonds, à l’arrêt de bus « Hôpital ».





« Le réveil des oiseaux chanteurs » : le 22 mai de 6h à 9h. Une promenade guidée par l’association Le Pèlerin conduira les 13 participants autour du Peu-Péquignot pour écouter les chants mélodieux des oiseaux. Le parcours se veut familial et est accessible aux enfants dès 7 ans. L’excursion partira du Noirmont, à l’Auberge du Peu-Péquignot.





« Ombres en balade » : les 28 et 29 mai de 21h à 23h. Une excursion nocturne guidée par Maurice Grüning qui permettra aux 14 participants de découvrir la vie nocturne en milieu naturel. Le parcours se veut familial et est accessible aux enfants dès 6 ans. L’excursion partira de La Chaux-de-Fonds, à l’entrée du Bois-du-Petit-Château.





« Visites guidées à l’étang de la Gruère » : le 29 mai de 15h à 17h et de 20h à 22h, et le 30 mai de 15h à 17h. Une balade qui permettra aux 14 participants de connaître notamment l’origine et la formation de la tourbière et de la faune et la flore de ce lieu naturel. Le parcours se veut familial et est accessible à tous. L’excursion partira de Saignelégier, au Centre Nature Les Cerlatez.





« Nuit des musées aux Cerlatez » : le 29 mai de 12h à 22h et le 30 mai de 10h à 18h. Une visite à la bougie du Centre Nature Les Cerlatez sera proposé tout le week-end. Une chasse au trésor au clair de lune est même prévue le 29 mai.