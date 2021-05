Automobiliste héliporté au CHUV

Accident frontal de la circulation dimanche vers 10h entre Bullet et les Rasses. Un des conducteurs, grièvement blessé, a été héliporté par la REGA au CHUV à Lausanne. Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture d’un automobiliste a dévié de sa trajectoire dans une légère courbe à droite. Il est entré en collision avec une autre voiture qui circulait normalement en sens inverse. Prisonnier de l’habitacle et grièvement blessé, le conducteur de la 1re voiture a été désincarcéré par les pompiers et héliporté par la REGA au CHUV. Le pilote de la seconde voiture est ses deux passagères, dont une petite fille de moins d’une année, sont indemnes.

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. /comm-sma