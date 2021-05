Une 19e édition de la Poésie en arrosoir adaptée à la pandémie

La Poésie en arrosoir animera les jardins d’Evologia cet été. Le festival de poésie aura lieu entre le 2 et le 11 juillet 2021 à Cernier. L’événement présentera 13 spectacles différents lors de 36 représentations différentes dont notamment 3 créations originales. À noter que les places sont limitées à cause des mesures sanitaires en vigueur, il est donc nécessaire de s'inscrire. Le programme détaillé et les inscriptions sont à retrouver sur le site internet de la manifestation. /comm-vre