Six blessés sur les routes

La route a fait six blessés dimanche. Quatre accidents se sont produits sur les routes neuchâteloises.

Le premier a eu lieu vers midi au faubourg de la Gare 9 à Neuchâtel entre une voiture qui quittait une place de parc et une moto qui arrivait dans l’autre sens. À la suite du choc, la motarde a chuté sur la chaussée. Blessée, elle a été transportée en ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Vers 17h35, une automobiliste qui circulait de La Chaux-de-Fonds en direction de Saint-Imier a percuté des éléments de signalisation routière se trouvant à droite de la chaussée. Sa voiture a fini sa course contre un véhicule stationné dans un parking. Blessée, la conductrice a été transportée en ambulance au RHNe de La Chaux-de-Fonds, tandis que son passager, lui aussi blessé, a été conduit à l'hôpital de St-Imier.

Vers 18h15, une collision frontale s’est produite entre Lignières et Frochaux. Légèrement blessés, les deux conducteurs ont reçu les premiers soins sur place par les ambulanciers et n’ont pas dû être conduits à l’hôpital.

Une heure plus tard, une voiture a percuté une moto qui circulait sur la rue des Armes-Réunies à La Chaux-de-Fonds. Le pilote a chuté et a terminé sa course quatre mètres plus loin. Blessé, il a été acheminé à l'hôpital pour un contrôle. /comm-sma