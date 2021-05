Conseil d'Etat: l'exception neuchâteloise

Pour l’instant, seuls les cantons du Tessin et de Zoug utilisent le système proportionnel pour l’élection au Conseil d’Etat.





Jamais de surprise au second tour



Ce système à la proportionnelle est aussi mis en avant pour réaliser certaines économies d’argent et de temps. En effet, avec le système actuel, soit à la majoritaire, le second tour n’a jamais changé l’issue des élections dans le canton de Neuchâtel. Sur les sept derniers scrutins, soit depuis 1997, trois fois un second tour a été nécessaire. Mais à chaque fois, les cinq élus ont été ceux qui avaient été plébiscités lors du premier tour.

Enfin, si un passage au système proportionnel est envisagé, le POP souhaite aussi lancer une réflexion sur le nombre de conseillers d’Etat. Une proposition serait de le faire passer à sept tout en conservant la même enveloppe budgétaire. Le parti envisage aussi de supprimer les rentes à vie des ministres. /jha