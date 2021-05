Le Musée des Beaux-Arts du Locle à la conquête des sommets

À la recherche d’air pur. La nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts du Locle célèbre les crêtes abruptes et les sommets enneigés. Intitulée « Montagne Magique Mystique » et ouverte dès samedi, elle puise dans les fonds de 18 collections publiques et privées suisses. Les tirages révélés n’ont pour la plupart jamais été exposés au public.

La photographie de montagne s’est développée dans le courant du 19ème siècle, parallèlement à l’alpinisme. À l’époque, le matériel existant obligeait les photographes à hisser en altitude des produits chimiques, plaques de verre et tente servant de chambre noire. Grâce à eux, ces espaces considérés comme sauvages et dangereux sont alors devenus accessibles au grand public.