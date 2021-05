Élection au Conseil d’Etat : les résultats en direct

Les Neuchâtelois votent ce dimanche 9 mai pour élire les membres du Conseil d’Etat qui siégeront durant les quatre prochaines années. Ils sont six à se porter candidat au second tour de cette élection. Le PLR présente un ticket à trois avec les deux conseillers d’Etat sortants Alain Ribaux et Laurent Favre, accompagnés de Crystel Graf. La gauche présente trois candidats sur une liste commune : le conseiller d’Etat sortant PS Laurent Kurth, la socialiste Florence Nater et le vert Roby Tschopp.

Résultats, analyses et réactions des partis sont à retrouver dans notre direct ci-dessous et dans notre émission spéciale dès 12h30. /gtr