Une BD pour initier aux sciences par le jeu

« En quête d’exoplanètes » et « La lumière du désert » : la série de bandes dessinées Salomé publiée par la maison d’éditions associative L’Agora d’Hypathie compte actuellement deux tomes, et un troisième est en préparation. Salomé entraîne des enfants dans une série d’aventures et une enquête qui les fait découvrir le monde de l’astrophysique et de la recherche scientifique de manière ludique. Un projet pédagogique accompagne ces ouvrages pour les enseignants qui souhaitent organiser des ateliers dans leur classe. La coscénariste de cette BD, Chloé Lavie, était vendredi l’invitée de la Matinale pour nous en parler.