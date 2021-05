Projet de festival d'arts vivants neuchâtelois récompensé

Le projet neuchâtelois d’un festival d’arts vivants est récompensé. Le Club 44, le Théâtre du Pommier, l’Institut de psychologie et éducation de l’Université de Neuchâtel et le Jardin botanique de Neuchâtel ont imaginé un festival d’arts vivants durant lequel s’engagera un dialogue entre les sciences. Ce projet a reçu un prix de soutien de 5'000 CHF de la part du réseau romand Science et Cité. Les spectacles se dérouleront sous diverses formes : tant pour les adultes que pour les enfants. Le festival est prévu en juin 2022. /comm-vre