Le dossier électronique du patient lancé cet été à Neuchâtel

La mise en place d’un dossier électronique du patient passe une étape majeure. La communauté de référence a été certifiée fin avril, indique un communiqué de l’Etat ce vendredi. Un organisme indépendant accrédité par la Confédération a passé plus de 400 critères au crible. Il garanti ainsi la sécurité et la protection des données des utilisateurs et atteste « du haut niveau de sécurité requis ». La plateforme « Mon Dossier Santé » sera donc ouverte d’ici l’été 2021 dans le canton et les patients se verront proposer un dossier électronique dans les semaines à venir. Ils pourront ainsi accéder à leurs propres données médicales et acquérir « une meilleure compréhension de leur diagnostic et des prescriptions médicales », précise le communiqué.

L’objectif du Dossier électronique du patient est d’améliorer la coordination des soins, de réduire les risques d’erreur médicales et d’améliorer l’efficience du système de la santé. Ce projet est porté depuis plus de deux ans par les institutions et professionnels de la santé, le CIGES et le SIEN, ainsi que l’Etat de Neuchâtel. /comm-gtr