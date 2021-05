Élection au Conseil d’Etat : RTN en émission spéciale

Quel sera le visage du Conseil d’Etat neuchâtelois pour les quatre prochaines années ? Pour vous faire vivre cette journée d’élections cantonales, RTN vous propose une émission spéciale dès 12h30 et jusqu’au verdict des urnes. Résultats, analyses et réactions des partis politiques sont prévus en direct de notre studio délocalisé au Château de Neuchâtel. La journée sera également à suivre sur notre site RTN.ch via notre minute par minute. /jpp-gtr





Nos actualités, débats et présentations des candidats sont à retrouver dans notre dossier spécial.