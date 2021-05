A la rencontre de son futur employeur

Une occasion d’étoffer son carnet d’adresse et de dégoter un premier emploi. Les étudiants en dernière année de Bachelor en Soins infirmiers ont rencontré jeudi leurs potentiels futurs employeurs. La HE-Arc Santé a organisé une journée d’échanges à laquelle les responsables des ressources humaines des principales institutions de soin de la région ont pris part. Cette mise en relation entre étudiants et professionnels n’avait pas pu avoir lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire. Cette année, la formule était « doublement hybride », se félicite Anne-Françoise Loup dans un communiqué transmis ce vendredi. La directrice du domaine Santé de la HE-Arc explique que la rencontre s’est effectuée sur les campus de Neuchâtel et de Delémont, mais également en ligne. /comm-nmy