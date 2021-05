Eplatures: perspectives meilleures pour Croisitour malgré la crise

Alors que les grandes compagnies annoncent des restructurations massives à tour de bras, cette offre de niche (bien plus modeste et plus chère pour le client), enregistre un bon taux de réservations pour cette année. Les vols commenceront le mois prochain : « Nous devrions atteindre les 1000 passagers sur l’année », calcule Michel-André Ryser co-directeur de Croisitour, une entreprise qui avait initié l’offre il y a dix ans. De quoi redonner le sourire à la société qui avait été contrainte de se restructurer en début d’année 2021, et dont les affaires globales restent plutôt faibles.

Mais le voyagiste constate un changement des habitudes de voyage qui colle avec cette offre d’aviation. « Il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience que d’aller pour 50 francs à Barcelone pour y passer une nuit, ça ne joue plus. Il y a certainement beaucoup de choses qui vont changer avec ce tourisme de masse », estime Michel-André Ryser.

La longévité semble en tous les cas donner raison à Croisitour. L'entreprise fêtera en août les dix ans du premier vol vers la Corse, quelques mois après l'inauguration officielle du nouveau terminal de l'aéroport régional. /lre