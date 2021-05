Les lauréats des résidences artistiques de Bruxelles et du Caire désignés

Les noms des artistiques qui feront un séjour artistique grâce à la Ville de Neuchâtel sont connus. Caroline Bourrit et Simone Nicola Filippo sont les lauréats des séjours résidences artistiques proposés par la Ville. Les artistes partiront de Suisse pour une durée de six mois, respectivement à Bruxelles et au Caire. Simone Nicola Filippo terminera prochainement son master à l’ECAL. Sa pratique picturale est centrée sur l’appropriation et la transformation d’images, de symboles et de culture visuelle, décrit la Ville dans un communiqué.

Caroline Bourrit séjournera dans l’atelier-appartement de Bruxelles proposé dans le cadre d’une collaboration entre collectivités de l’arc jurassien à partir du 1er septembre. Titulaire d’un master en Contemporary Arts Practice, cette artiste pluridisciplinaire développe, en général, son travail in situ, cela signifie que les œuvres sont dédiées à l’endroit qui les reçoit, le plus souvent en milieu urbain. /comm-vre