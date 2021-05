Bunker surprise

Notons que le terrain en question appartient à la Confédération.





Nombreux travaux à la « Fin du monde »

Le gros des travaux du bunker d’armasuisse commencera lundi 10 mai, avec le creusage du sol. Cette phase – la plus pénible en termes de nuisances sonores – durera cinq à six semaines. Puis le reste du chantier devrait durer jusqu’en décembre. En parallèle, l’Office fédéral du sport (OFSPO) construit déjà un nouveau bâtiment à la place des Mélèzes, d’autres travaux sont en cours sur la chaussée près des terrains de foot. Et la commune a reporté un autre chantier, pourtant prévu cette année à cause du bunker. Celui-ci concerne les canalisations et le réaménagement de la route de la « Fin du monde », et se déroulera l’année prochaine, entre fin avril et fin septembre. Les riverains n’ont donc pas fini de se boucher les oreilles. /cbe