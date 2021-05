Neuchâtel ouvre la vaccination aux plus de 16 ans

Les Neuchâtelois de plus de 16 ans vont pouvoir recevoir leur dose de sérum. Le Canton a annoncé ce lundi l’ouverture prochaine de la vaccination aux 16 ans et plus. Cet élargissement des vaccinations débute à partir du 10 mai. Les personnes souhaitant s'inscrire peuvent déjà le faire.

Le Canton a pour objectif de vacciner 90'000 personnes d'ici à la fin du mois de juillet.

Les prises de rendez-vous sont possibles dès lundi sur la plateforme en ligne, a indiqué le Canton de Neuchâtel. Les jeunes de 16 et 17 ans doivent s'inscrire par téléphone car ils peuvent uniquement bénéficier du vaccin Pfizer.

A ce jour, 24,8% de la population neuchâteloise (43'530 personnes) a reçu une première injection et 13,4% est complètement vaccinée. Plus de 93% des personnes hautement vulnérables ont été vaccinées et la majorité des personnes vulnérables qui le souhaitaient l'ont été également.

Outre les trois centres de vaccination, les équipes mobiles et les pharmacies et cabinets médicaux du Val-de-Travers, le dispositif cantonal de vaccination sera renforcé dès le 12 mai grâce à la participation de cabinets médicaux situés en dehors des villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Dès le 26 mai, il sera étendu à l'ensemble du canton, avec la participation des cliniques privées également.

Dans le canton de Neuchâtel, la situation épidémiologique reste tendue avec une quarantaine d'infections quotidienne. /ats-comm-vre