Baroud d'honneur pour le Régional

Le conseiller d’Etat en charge du Département du développement territorial et de l'environnement, Laurent Favre rappelle que c’est la Confédération qui a décidé de ne plus investir dans cette ligne. Le Canton, nous a-t-il expliqué, a insisté auprès de l’Office fédéral des transports pour garder cette liaison. Berne a finalement dit oui et a accepté de délier les cordons de sa bourse à hauteur de 15 millions de francs, avec notamment comme condition que la desserte soit assurée par un bus électrique.

Le Château rappelle encore que la cadence du futur trajet sera assurée à la demi-heure contre environ une fois par heure actuellement et que les voyageurs pourront descendre pratiquement jusqu’aux rives du Doubs en transport public. Aujourd’hui, le train s’arrête à la gare, sur les hauts du village.

Un comité de pilotage a été mis sur pied pour étudier les possibilités de prolonger le trajet jusque de l’autre côté de la frontière franco-suisse. Quand le projet sera suffisamment abouti, les autorités prendront langue avec leurs homologues françaises. /cwi