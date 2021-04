Roby Tschopp et Laurent Favre : le débat

Cette semaine, RTN organise des débats avec les candidats du second tour de l'élection au Conseil d’Etat. Ces débats ont lieu mardi, mercredi et jeudi. Ils sont à écouter dans La Matinale et à regarder en vidéo sur notre site internet RTN.ch. Le libéral-radical Laurent Favre et le Vert Roby Tschopp étaient les premiers invités de cette semaine :