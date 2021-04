Neuchâtel harmonise ses taxes

C’est un passage obligatoire après une fusion : l’harmonisation des taxes. Un exercice sur lequel s’est penché lundi soir le Conseil général de Neuchâtel, réuni pour l’occasion à Corcelles. Au menu, les frais lié à l’eau, à l’épuration et aux déchets.

Si les deux premières sont passées comme une lettre à la poste, la taxe liée aux déchets a néanmoins offert quelques débats. En cause, la proposition du Conseil communal de procéder par un montant forfaitaire plutôt que dépendamment du nombre de personnes vivant dans un ménage ou travaillant dans une entreprise. Si la gauche a ronchonné face à cette proposition qui péjore une partie des citoyens vivant seuls, ainsi que les petites entreprises, cette solution a tout de même été retenue au final, car plus simple et favorisant la majorité.