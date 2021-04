Grand Conseil : alliance reconduite au centre

La collaboration Le Centre-vert’libéraux est renouvelée pour la législature 2021-2025. Les deux partis l’annoncent ce lundi dans un communiqué commun.

Les formations politiques se réjouissent d’avoir doublé leur nombre de députés pour un total de douze (8 vert'libéraux et 4 centristes). Elles ambitionnent de représenter ainsi une force de proposition et de compromis de poids, entre la gauche et la droite, en commissions comme en plénum. La présidence sera assurée par le vert’libéral Aël Kistler, et la vice-présidence par le centriste Blaise Fivaz. /comm-lre