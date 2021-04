Soirée mouvementée pour les secours neuchâtelois

Intervention de la police et des pompiers vendredi soir sur les routes du canton. Tout d’abord vers Chambrelien, un homme âgé de 25 ans a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il circulait sur la route du Pré-Vert. Sa voiture a percuté la paroi rocheuse. La route a été fermée à la circulation pour procéder aux nettoyages de la chaussée. Le conducteur n’a pas été blessé.

Ensuite, une femme âgée de 46 ans a heurté un cycliste avec son véhicule, alors que tout deux circulaient sur la route de la Gare à Boudry. Blessé, le cycliste a été transporté à l’hôpital par une tierce personne.

Enfin, les pompiers de St-Aubin, Cortaillod et Neuchâtel se sont rendus dans une ferme sur la commune de La Grande Béroche. Un véhicule agricole a pris feu et a nécessité l’intervention de six véhicules et 16 hommes. Le sinistre a été rapidement maîtrisé, selon le communiqué de la Police neuchâteloise. /comm-dsa