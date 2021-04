Le Club 44 va offrir du direct en ligne

Le Club 44 bientôt accessible depuis le confort de son canapé. L’illustre lieu d’échange et de rencontre de La Chaux-de-Fonds s’apprête à rouvrir ses portes. Il accueillera mardi 27 avril ses premiers invités de l’année. L’écrivaine et essayiste Léonora Miano et le journaliste Pascal Schouwey animeront une soirée intitulée « Afropea, une nouvelle rencontre entre Afrique et Europe ». Cette rencontre entre dans le cadre du Printemps culturel Neuchâtel et de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le racisme.







Baptême de feu pour le livestream

Pour cette réouverture, le Club 44 devra jongler avec les restrictions sanitaires. Limitée à 50 personnes, la soirée affiche déjà complet. Mais l’institution introduira dès mardi son nouveau système de « livestream ». Il permettra de suivre intégralement en direct sur internet ce premier rendez-vous, ainsi que les suivants. Ce système vient renforcer « un dispositif qui fait déjà partie de l’ADN du Club 44 », selon la déléguée culturelle Marie-Léa Zwahlen.