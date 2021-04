Hommage à Neuchâtel pour la victime de Peseux

« On ne naît pas femme, mais on en meurt ». C’est le cri lancé par le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe. Ce dernier est à l’origine du rassemblement spontané vendredi à Neuchâtel où quelques dizaines de personnes ont rendu hommage à la jeune femme, mère de trois enfants, tuée jeudi à Peseux. La communauté érythréenne a aussi pris part à cet hommage. Entre 17h30 et 19h, plusieurs personnes sont venues déposer fleurs, bougies ou messages. Le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe informe dans son communiqué publié vendredi soir où trouver de l’aide en cas de violences. Toutes les informations ci-dessous. /comm-ech





Si vous subissez des violences, si vous avez besoin d’aide, adressez-vous à la SAVI avant qu’il ne soit trop tard ! Pour prendre contact, appelez au +41 (0)32 889 66 49, aux heures suivantes:

les lundi, mercredi et vendredi : de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00

le mardi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

le jeudi de 14h00 à 16h00