Une maison du terroir à La Chaux-de-Fonds

Le terroir neuchâtelois à toutes les sauces. Avec le Manège du terroir, la restauratrice Johanna Florey a élaboré un concept qui mettra les produits neuchâtelois à l’honneur à l’Ancien Manège, à La Chaux-de-Fonds.

Si la situation sanitaire le permet, elle devrait proposer à sa clientèle dès la rentrée des vacances d’été une carte des menus et une épicerie toutes les deux axées sur les produits du terroir, un bar et une œnothèque. À cela, il faut ajouter des soirées thématiques, probablement dès le mois de juin et un escape game qui ouvre ses portes ce samedi.

Neuchâtel Vins et Terroir voit d'un très bon œil l’initiative de Johanna Florey. L’organisme de promotion soutient d’ailleurs l’entrepreneure dans son projet de Manège du terroir, en lui ouvrant son carnet d’adresses.

Le projet de Manège du terroir a par ailleurs décroché le premier prix d’Activation 2020 qui vise à développer une économie locale et circulaire. /cwi