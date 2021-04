Théâtres : c’est reparti !

« C’est un mélange d’euphorie et de stress. » Floriane Iseli, directrice de l’école de théâtre Evaprod et du Théâtre des Abeilles à La Chaux-de-Fonds, résume bien la situation générale à l’heure de remonter sur les planches. Après six mois de fermeture imposée due à la crise sanitaire, les théâtres et salles de spectacle ont rouvert lundi 19 avril. Au Théâtre du Concert à Neuchâtel, cette fermeture a creusé la caisse, mais son directeur se réjouit de la première, prévue vendredi soir.