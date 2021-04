Capa’Cité 2021 en mode virtuel

Un nouvel événement du canton de Neuchâtel tombe à l’eau. Capa’Cité doit annuler son édition 2021. Le désormais traditionnel rendez-vous des métiers devait avoir lieu fin août à La Chaux-de-Fonds.

Dans un courriel adressé ce mercredi aux partenaires, le comité d’organisation note que l’incertitude de la situation sanitaire a poussé la manifestation à mettre en place un concept plus réaliste.

Capa’Cité travaille à l’organisation d’une version en ligne où les jeunes Neuchâtelois pourront découvrir plus de 200 métiers et entrer en contact avec des apprentis et des professionnels. /comm-lre