Une semaine de l’Europe sous le signe du voyage

Différents événements seront organisés à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds à l’occasion de cette semaine spéciale. Les villes jumelées à Neuchâtel, soit Sansepolcro en Toscane, Besançon en France et Aarau en Suisse, proposeront des capsules musicales filmées et des lectures.

La part belle sera également faite au train. Une table ronde franco-suisse sera diffusée en direct sur RTN et la radio française RCF le 5 mai, autour de la question « La ligne Neuchâtel-Besançon est-elle en panne ? ».

Le programme complet de cette semaine de l’Europe est à retrouver sur le site internet de la Ville de Neuchâtel. /ara