Un ticket de gauche pour le second tour

La gauche neuchâteloise choisit l'unité pour le second tour de l'élection au Conseil d'Etat. Elle a choisi de présenter une liste commune composée des deux socalistes Laurent Kurth et Florence Nater et du Vert Roby Tschopp. Les deux partis l'ont annoncé lundi soir, par voie de communiqué. Une solution rendue possible par le désistement de Frédéric Mairy, plus tôt dans la journée. Le Vallonnier renonce à la course au Conseil d'Etat après s'être classé sixième au premier tour dimanche. Selon le PS et les Verts, la priorité immédiate de cette liste commune sera « de mettre sur pied une relance solidaire et écologique pour [le] canton. »

Le 9 mai, lors du second tour, cette liste affrontera donc celle des libéraux-radicaux, qui ont choisi lundi soir de présenter Alain Ribaux, Laurent Favre et Crystel Graf. /comm-jhi