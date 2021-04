Second tour : six candidats

Il y aura six candidats dans la course au second tour de l’élection au Conseil d’Etat qui se tient le 9 mai. Le délai de dépôt des listes était fixé à mardi midi.

Le PLR part avec un ticket à trois ; les deux conseillers d'Etat sortants Alain Ribaux et Laurent Favre, accompagnés de Crystel Graf, arrivée en cinquième position dimanche au premier tour. Le PLR veut faire basculer la majorité à droite au gouvernement avec ce ticket.

A gauche, le Parti socialiste et les Verts présentent trois candidats sur une liste commune, après que le PS Frédéric Mairy a retiré sa candidature. Sur cette liste figurent le conseiller d'Etat socialiste sortant Laurent Kurth, la socialiste Florence Nater et le vert Roby Tschopp, placé en septième position au premier tour.





Aucune autre candidature

Les autres partis neuchâtelois ont renoncé à présenter un candidat pour le second tour de l'élection au Conseil d'Etat.

L'UDC ne présentera pas son candidat Grégoire Cario, arrivé en quatorzième position dimanche. Le parti appelle à voter la liste PLR. Les Vert'libéraux ont également renoncé à présenter leurs candidates Brigitte Leitenberg et Mireille Tissot Daguette et appellent à voter pour le candidat des Verts Roby Tschopp.

Le POP renonce également et invite à voter la liste de gauche. Le Centre ne présentera pas sa candidate Nathalie Schallenberger et n’émet pas de recommandation pour le second tour. /comm-ats-aju