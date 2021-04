Le RHNe renforce la prise en charge des urgences dans les Montagnes

Renforcement de l’encadrement des urgences

La prise en charge et le tri des urgences seront améliorés sur le site de La Chaux-de-Fonds par la présence d’un médecin cadre urgentiste la nuit et le week-end et non plus seulement les jours de semaine de 8h à 18h comme c’est le cas aujourd’hui.

« La couverture 24h/24h 7 jours sur 7 sera effective par palier, en fonction du rythme des recrutements spécialisés dans un marché tendu » explique le RHNe. Le processus de recrutement, qui a déjà été lancé, doit permettre l’engagement d’un total de 8,2 EPT

Une fois l’entier du dispositif déployé, le surcoût annuel pour le RHNe s’élèvera à 3,17 millions de francs à l’horizon 2023-2024. Une partie pourrait être couverte par des recettes supplémentaires.

La Chrysalide

La question de la localisation de l’unité de médecine palliative de la Chrysalide sera elle, établie durant le deuxième semestre 2021. /comm-vre