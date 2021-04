Le POP renonce à présenter un candidat au 2e tour

Le POP neuchâtelois renonce à présenter des candidats pour le second tour de l’élection au Conseil d’Etat neuchâtelois le 9 mai. Le parti invite à "plébisciter la liste de gauche" formée par deux socialistes Laurent Kurth et Florence Nater et du Vert Roby Tschopp.

Le POP ne présentera pas de candidat, "afin de faire barrage à une double majorité de la droite au Conseil d’Etat et au Grand Conseil", a-t-il indiqué mardi. Au 1er tour, le parti avait mis en lice quatre candidats, dont deux femmes.

Le popiste le mieux élu dimanche au Conseil d'Etat est le conseiller communal loclois et ex-député Cédric Dupraz, arrivé en 9e position avec 5992 suffrages. Les deux premiers, soit les PLR Alain Ribaux et Laurent Favre, ont engrangé plus de 18'000 suffrages.

Le PLR a indiqué lundi soir qu'il va se lancer dans l'élection au 2e tour avec un ticket à trois candidats pour reprendre la majorité au Conseil d'Etat. Outre les deux conseillers d'Etat sortants, Crystel Graf, arrivée en 5e position, sera en lice.