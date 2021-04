Trois classes évacuées au Locle

Fin de matinée animée lundi au Collège Le Corbusier au Locle. Un dégagement de fumée a été signalé vers 10h45. Trois classes ont été évacuées, ce qui représente 54 élèves âgés de 4 à 10 ans. Personnes n’a été blessé. Seul de légers dégâts matériels sont à déplorer.

Les trois véhicules de pompiers du SIS des Montagnes neuchâteloises et leur équipage, dépêchés sur place, ont rapidement maîtrisé le sinistre et ventilé les lieux. Le début d’incendie s’est déclaré dans le local chauffage du bâtiment, local où la chaudière était en travaux. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances de ce sinistre. /sma