Tables rondes avec les représentants des partis

Après les élections, la discussion. La Matinale RTN a invité ce lundi les représentants des partis après les résultats de dimanche du 1er tour de l'élection au Conseil d'Etat et ceux au Grand Conseil. Les présidents et portes parole-paroles étaient réunis autour de table ronde pour faire le point sur ces résultats et parler de l’avenir de leurs formations politiques au sein de la politique cantonale neuchâteloise.