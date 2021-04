Second tour : le PLRN part à trois

Le Parti libéral-radical neuchâtelois plébiscite un ticket à trois pour le second tour de l’élection au Conseil d’État neuchâtelois. Réunie en visioconférence lundi soir, la formation politique a communiqué qu’elle lançait dans la course Alain Ribaux, Laurent Favre et Crystel Graf. Au premier tour qui se tenait dimanche, les trois PLR sont arrivés respectivement premier, deuxième et cinquième.

Avec ce ticket, le PLRN espère renverser la majorité de gauche au gouvernement neuchâtelois. Alain Ribaux et Laurent Favre ont démontré « la force de leur bilan et du travail effectué pour Neuchâtel au cours des dernières années ». Quant à Crystel Graf, le PLRN voit en elle une candidature qui a largement rassemblé. Le parti estime que « face aux défis économiques et sociaux qui succèderont à la crise sanitaire, la politique pragmatique incarnée par le PLRN est indispensable pour stimuler l'emploi, le renouvellement économique et pour développer l’attractivité fiscale et territoriale du canton ».

Le second tour se tient le dimanche 9 mai. /comm-aju